، جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - ودَّعت جماهير نادي الاتحاد نجم فريقها، المغربي كريم الأحمدي، عقب أنباء أشارت لاتفاق الإدارة معه على فسخ العقد بينهما بالتراضي.
ودشنت جماهير الاتحاد "هاشتاج" حمل عنوان "شكرًا كريم الأحمدي"، استرسلت فيه الجماهير بعبارات الإطراء بحق اللاعب.
وقالت الجماهير إن اللاعب كان خير مَن ارتدى قميص الاتحاد عندما جاء له من فينورد الهولندي في صيف 2018.
وتبحث إدارة الاتحاد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو محترف الوحدة الحالي، لكنها تواجه منافسة شرسة من قِبل أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.الاتحاد
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 12:45 AMجماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق
ودَّعت جماهير نادي الاتحاد نجم فريقها، المغربي كريم الأحمدي، عقب أنباء أشارت لاتفاق الإدارة معه على فسخ العقد بينهما بالتراضي.
ودشنت جماهير الاتحاد "هاشتاج" حمل عنوان "شكرًا كريم الأحمدي"، استرسلت فيه الجماهير بعبارات الإطراء بحق اللاعب.
وقالت الجماهير إن اللاعب كان خير مَن ارتدى قميص الاتحاد عندما جاء له من فينورد الهولندي في صيف 2018.
وتبحث إدارة الاتحاد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو محترف الوحدة الحالي، لكنها تواجه منافسة شرسة من قِبل أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.
، جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.