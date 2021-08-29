، وكيل محافظ الطائف يدشن معرض المنصة الرقمية التوعوية بحضور مدير الهيئة بالمنطقة ،

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دشن وكيل محافظة الطائف الأستاذ: ناصر السبيعي، المعرض المتنقل للمنصة الرقمية التوعوية بمحافظة الطائف والذي يشتمل على رسائل توعوية عن حملتي (الخوارج شرار الخلق) و(رب اجعل هذا البلد آمنًا).
وكان ذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري.
ويحتوي المعرض على أربع شاشات عرض داخلية، وثماني شاشات خارجية، كما تحتوي المنصة على قاعة، ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.
ويهدف المعرض المتنقل إلى إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، وتفعيلها في توعية كل فئات المجتمع، مواكبًا لأحدث التطورات التقنية.
ويُذكر أن حملتي (الخوارج شرار الخلق) و( رب اجعل هذا البلد آمنًا)
دشنهما الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة وتدعو إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 12:43 AM
يهدف إلى إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثةوكيل محافظ الطائف يدشن معرض المنصة الرقمية التوعوية بحضور مدير الهيئة بالمنطقة
دشن وكيل محافظة الطائف الأستاذ: ناصر السبيعي، المعرض المتنقل للمنصة الرقمية التوعوية بمحافظة الطائف والذي يشتمل على رسائل توعوية عن حملتي (الخوارج شرار الخلق) و(رب اجعل هذا البلد آمنًا).
وكان ذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري.
ويحتوي المعرض على أربع شاشات عرض داخلية، وثماني شاشات خارجية، كما تحتوي المنصة على قاعة، ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.
ويهدف المعرض المتنقل إلى إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، وتفعيلها في توعية كل فئات المجتمع، مواكبًا لأحدث التطورات التقنية.
ويُذكر أن حملتي (الخوارج شرار الخلق) و( رب اجعل هذا البلد آمنًا)
دشنهما الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة وتدعو إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة.
، وكيل محافظ الطائف يدشن معرض المنصة الرقمية التوعوية بحضور مدير الهيئة بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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