السعودية | «الأحوال المدنية» توضح خدمات تعديل البيانات المتاحة على «أبشر»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الرياض:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمات تعديل البيانات في السجل المدني المتاحة بمنصة «أبشر».

وبيّنت الأحوال المدنية، أن تلك الخدمات تتضمن تعديل المؤهل الدراسي، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

ولفتت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمات تبدأ من تسجيل الدخول لحساب المُستفيد بمنصة أبشر أفراد، ثم اختيار خدمات من أيقونة «خدماتي»، واختيار الأحوال المدنية، واختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، والضغط على طلب جديد واختيار الخدمة.