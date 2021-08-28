شكرا لقرائتكم خبر عن لعودة دراسية آمنة.. إتاحة 14 مليون موعد للحصول على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة، إنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري وذلك تزامناً مع قرب عودة المدارس ورغبةً من الصحة في إتاحة الفرصة لكافة المستهدفين وخاصة الطلاب للحصول على اللقاح، مبينةً أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال نفس الفترة تجاوز 8 ملايين موعد، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من (12-18 عام ) أكثر من 4 ملايين جرعة وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكدت الصحة، أهمية تحقيق عودة دراسية آمنة وذلك من خلال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا وارتداء الكمامة وغسل اليدين وتطبيق التباعد الجسدي، إضافةً إلى عدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.

وأضافت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح مضيفةً أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، لافتةً أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط لها.