افتتاح سلم باب الفتح بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلمًا جديدًا في باب الفتح؛ وذلك لتنظيم آلية دخول وخروج المعتمرين من المطاف إلى الدور الأول بالمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، محمد بن حسن باتي، أنه تم تخصيص هذا السلم للمعتمرين لتنظيم عملية دخولهم وخروجهم من المطاف لأداء الصلوات في الدور الأول بالمسجد الحرام.

تسهيل حركة الطائفين:

وأضاف أنه وبالتعاون مع وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود سيتم تخصيص هذا السلم لتسهيل حركة الطائفين من المطاف إلى المصليات بالدور الأول؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وتسهيلاً لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الباتي حرص الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات لرواد المسجد الحرام بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقي الخدمات وأميزها في الحرمين الشريفين.

وحضر الافتتاح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، ومدير عام الإدارة العامة للأمن فهد بن عبدالله الجعيد.

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