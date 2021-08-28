السعودية في نهاية الموجة الثانية لـ كورونا وسببان وراء انخفاض الإصابات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الأمراض المعدية إبراهيم مؤمن، أن مواصلة الحصول على لقاح كورونا، والمحافظة على الإجراءات الاحترازية هما سببا انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

أرقام الإصابات في نزول:

وأوضح استشاري الأمراض المعدية، في تصريحات إلى الإخبارية، أن أرقام الإصابات في نزول، وهذا يؤكد أننا في نهاية الموجة الثانية، متابعًا أن اللقاح هو السبب الأول في انخفاض الأرقام، بالإضافة إلى الالتزام النسبي بالاحترازات، منذ شهرين وصلنا لذروة المنحنى والآن نحن في مرحلة نزول الأعداد.

إجراءات احترازية:

ولفت إلى أنه إذا استمر الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في المدارس والمناسبات العائلية ستقل الأرقام بالإضافة إلى الاستمرار في الحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن هناك 3 مكونات لمعادلة التفشي، المريض والبيئة المحيطة والفيروس نفسه، العاملان الأول والثالث لا يتغيران، لكن ما يتغير نسبة الالتزام بالاحترازات، بالإضافة إلى اللقاح.



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