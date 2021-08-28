شكرا لقرائتكم خبر إجراءات احترازية تستقبل الطلاب في الأسواق والمكتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأت الأسواق والمكتبات في عرض الكثير من الأصناف بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تتناسب مع متطلبات كل فئة عمرية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام والمرايل وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة أحدثت حركة اقتصادية كبيرة في الأسواق.
وأكد أحد ملاك المكتبات أن متطلبات المتسوقين تتفاوت وتتنوع مما يجعلهم يستعدون لذلك منذ وقت مبكر لتلبية رغبات الطلبة.
كما كان لفروع وزارة التجارة حضورا لمراقبة الأسعار والعروض وتوفر المنتجات الكافية التي تلبي احتياجات المناطق، وتابعت الأمانات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة وصحة الجميع من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات احترازية تستقبل الطلاب في الأسواق والمكتبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.