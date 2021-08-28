إجراءات احترازية تستقبل الطلاب في الأسواق والمكتبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل الأسواق التجارية والمكتبات في مدن ومحافظات مناطق المملكة خلال المدة الحالية الكثير من المتسوقين لشراء الأدوات المدرسية التي يحتاجها أبناؤهم الطلبة في المراحل التعليمية والجامعية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية شريطة التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا المتوفر في تطبيق «توكلنا».

وبدأت الأسواق والمكتبات في عرض الكثير من الأصناف بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تتناسب مع متطلبات كل فئة عمرية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام والمرايل وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة أحدثت حركة اقتصادية كبيرة في الأسواق.

وأكد أحد ملاك المكتبات أن متطلبات المتسوقين تتفاوت وتتنوع مما يجعلهم يستعدون لذلك منذ وقت مبكر لتلبية رغبات الطلبة.

كما كان لفروع وزارة التجارة حضورا لمراقبة الأسعار والعروض وتوفر المنتجات الكافية التي تلبي احتياجات المناطق، وتابعت الأمانات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة وصحة الجميع من فيروس كورونا.