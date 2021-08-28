خطة مرورية متزامنة مع عودة الدراسة حضوريا

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وأكد مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، جاهزية الإدارة العامة للمرور لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، لافتا إلى أن الخطة تأتي تحقيقا للسلامة المرورية، لتسهيل حركة السير على الطرق. وبين أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق وعددا من المواقع، بداية من ساعات الصباح الأولى اليوم، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.
ونوه الجميعي إلى أن الخطة المرورية مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.
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