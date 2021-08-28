والدة الحميدان إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى رئيس الاستخبارات العامة الفريق خالد الحميدان وإخوانه عبدالرحمن وصالح وعادل، التعازي في وفاة والدتهم زهوة بنت مسعود المسعود حرم علي بن عبدالله الحميدان رحمه الله. وأديت الصلاة على الفقيدة عصر أمس في جامع الحميدان بحي القيروان بالرياض، ووري جثمانها الثرى في مقبرة الشمال. ونظرا للإجراءات الاحترازية فسيتم تلقي العزاء في المقبرة. وهاتفيا على أرقام أبنائها. «مكة» التي آلمها هذا النبأ تدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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