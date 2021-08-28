شكرا لقرائتكم خبر الصحة تشدد على جرعتي كورونا للوقاية من سرعة انتشار المتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 234 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 409 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3537 حالة منها 978 حالة حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
الإصابات 543,796
وفيات جديدة 6
حالات شفاء 409
حالات نشطة 3537
حالات حرجة 978
إصابات جديدة 234
إجمالي عدد الوفيات 8526
حالات شفاء 531,733
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تشدد على جرعتي كورونا للوقاية
من سرعة انتشار المتحورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.