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الصحة تشدد على جرعتي كورونا للوقاية من سرعة انتشار المتحورات

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- بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات كورونا سريعة الانتشار، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 234 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 409 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3537 حالة منها 978 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الإصابات 543,796

وفيات جديدة 6

حالات شفاء 409

حالات نشطة 3537

حالات حرجة 978

إصابات جديدة 234

إجمالي عدد الوفيات 8526

حالات شفاء 531,733

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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