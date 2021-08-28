الصحة تشدد على جرعتي كورونا للوقاية من سرعة انتشار المتحورات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات كورونا سريعة الانتشار، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 234 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 409 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3537 حالة منها 978 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. الإصابات 543,796 وفيات جديدة 6 حالات شفاء 409 حالات نشطة 3537 حالات حرجة 978 إصابات جديدة 234 إجمالي عدد الوفيات 8526 حالات شفاء 531,733

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