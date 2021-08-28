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محمد بن مسعود - الدمام - قالت "الصحة" إنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري تزامنًا مع قرب عودة المدارس، ورغبة من "الصحة" في إتاحة الفرصة للمستهدفين كافة، خاصة الطلاب؛ للحصول على اللقاح. مبينة أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال الفترة نفسها تجاوز 8 ملايين موعد، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من (12-18 عامًا) أكثر من 4 ملايين جرعة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.
وأكدت "الصحة" أهمية تحقيق عودة دراسية آمنة من خلال أخذ جرعتَيْن من لقاح كورونا، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى عدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.
وأضافت "الصحة" بأن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، مضيفة بأنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، ولافتة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مُخطَّط لها.
تطبيق توكلنا لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة تطبيق صحتي
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 11:53 PM"الصحة" تتيح أكثر من 14 مليون موعد للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري
قالت "الصحة" إنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري تزامنًا مع قرب عودة المدارس، ورغبة من "الصحة" في إتاحة الفرصة للمستهدفين كافة، خاصة الطلاب؛ للحصول على اللقاح. مبينة أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال الفترة نفسها تجاوز 8 ملايين موعد، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من (12-18 عامًا) أكثر من 4 ملايين جرعة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.
وأكدت "الصحة" أهمية تحقيق عودة دراسية آمنة من خلال أخذ جرعتَيْن من لقاح كورونا، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى عدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.
وأضافت "الصحة" بأن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، مضيفة بأنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، ولافتة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مُخطَّط لها.
، "الصحة" تتيح أكثر من 14 مليون موعد للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري ،
المصدر : الخليج 365
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