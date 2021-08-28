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أنهت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير استعداداتها لبداية عام دراسي استثنائي بُذلت فيه كل الجهود من فرق العمل المختلفة في الإدارة ومكاتب التعليم في جميع المجالات لتجهيز بيئة مدرسية آمنة، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من أمير منطقة عسير وبتوجيه من وزير التعليم، لأكثر من تسعين ألف طالب وطالبة في (786) مدرسة يستقبلهم فيها أكثر من (12881) معلمًا ومعلمةً وإداريين وإداريات وموظفي خدمات مساندة وفق نماذج الخطة التشغيلية وبين تعليم حضوري وعن بعد.
كما تم اعتماد افتتاح أكثر من (47) مدرسة طفولة مبكرة، وذلك ضمن الاستعدادات لهذا العام.
وقد بلغ ما تم تخصيصه من صرف مالي لجميع مجالات الاستعداد لهذا العام (1443هـ) أكثر من (85 مليون ريال) شملت كل أوجه الاستعداد لعودة آمنة.
تعليم محايل عسير وزارة التعليم
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 11:35 PM
أنهت استعداداتها لبداية عام دراسي استثنائي بُذلت فيه الجهود من فرق العمل المختلفة"تعليم محايل عسير" يعلن الجاهزية الآمنة لاستقبال العودة الحضورية للطلاب والطالبات
أنهت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير استعداداتها لبداية عام دراسي استثنائي بُذلت فيه كل الجهود من فرق العمل المختلفة في الإدارة ومكاتب التعليم في جميع المجالات لتجهيز بيئة مدرسية آمنة، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من أمير منطقة عسير وبتوجيه من وزير التعليم، لأكثر من تسعين ألف طالب وطالبة في (786) مدرسة يستقبلهم فيها أكثر من (12881) معلمًا ومعلمةً وإداريين وإداريات وموظفي خدمات مساندة وفق نماذج الخطة التشغيلية وبين تعليم حضوري وعن بعد.
كما تم اعتماد افتتاح أكثر من (47) مدرسة طفولة مبكرة، وذلك ضمن الاستعدادات لهذا العام.
وقد بلغ ما تم تخصيصه من صرف مالي لجميع مجالات الاستعداد لهذا العام (1443هـ) أكثر من (85 مليون ريال) شملت كل أوجه الاستعداد لعودة آمنة.
، "تعليم محايل عسير" يعلن الجاهزية الآمنة لاستقبال العودة الحضورية للطلاب والطالبات ،
المصدر : الخليج 365
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