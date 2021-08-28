شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المتبعة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت متحدثة وزارة التعليم إبتسام الشهري، إن هناك إجراءات للطالب قبل دخوله المدرسة، لإبراز تطبيق توكلنا له، مشيرة إلى أن هذا يتم من خلال الجوال للتأكد من الحالة الصحية للطالب والطالبة.

وأوضحت إبتسام الشهري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:"استخدام الجوالات يتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها في المدرسة واستخداماتها"، لافتة:"سيكون هناك بالتأكيد محافظة على الطلاب وتوجيهات وإرشادات للطلبة ولأولياء أمورهم".

وأبانت أن استخدام الجوال للدخول للمدرسة بإبراز تطبيق توكلنا سيسهل من عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم المدرسة وأيضا استخدام أجهزة قياس الحرارة قبل دخولهم المدرسة فكل هذه الإجراءات تضمن تحقيق بيئة صحية.