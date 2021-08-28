استشاري يحذر أهالي الطلاب من تبادل الأحضان والقبلات بعد عودتهم من المدرسة "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري أمراض معدية، ناصر توفيق، أهالي الطلاب من تبادل الأحضان والقبلات مع أبنائهم بعد عودتهم من المدرسة لاحتمالية نقل فيروس كورونا

وقال "توفيق" خلال حواره بقناة "الإخبارية":" يجب ألا يكون هناك أحضان ولا قبلات"، موضحا:" يجب أن يتعود الطفل على وجود عزل اجتماعي بين الأب والأم لكي لا ينتقل المرض من المدرسة فرضياً إلى الطفل مرة أخرى".

وأشار:"يجب على الوالدين، ألا يحضنوا أبنائهم لحين الانتهاء من كورونا، فالرحمة والحنان في القلب وليست باللمس"، لافتا:" يفضل عدم احتكاك الطلاب الذين يذهبون للمدارس بالجد والجدة وكبار السن، ويجب أن يكونوا في منعزل مع الأب والأم".