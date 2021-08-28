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متحدث الصحة يوجّه رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات، قائلا:"العودة الآمنة للدراسة قد يكون هناك تحديات في سلوكياتها".

وأشار متحدث الصحة:"أبرز ما نريد أن نذكر فيه اليوم، دائما نحرص على تذكير أبناءنا وبناتنا بنظافة اليدين والتباعد الجسدي وعدم تبادل الأغراض بين الزميل وزملائه".

 

وأوضح:"يجب استكمال أبنائنا الجرعتين ولن يتمكنوا كن الحضور ما لم يكونوا مستكملين للبروتين لسلامتهم ولسلامة كافة أفراد المجتمع".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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