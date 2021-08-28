شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوجّه رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات، قائلا:"العودة الآمنة للدراسة قد يكون هناك تحديات في سلوكياتها".

وأشار متحدث الصحة:"أبرز ما نريد أن نذكر فيه اليوم، دائما نحرص على تذكير أبناءنا وبناتنا بنظافة اليدين والتباعد الجسدي وعدم تبادل الأغراض بين الزميل وزملائه".

وأوضح:"يجب استكمال أبنائنا الجرعتين ولن يتمكنوا كن الحضور ما لم يكونوا مستكملين للبروتين لسلامتهم ولسلامة كافة أفراد المجتمع".