طلاب الابتدائية بين الإلكتروني والحضوري

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عاد القلق والاهتمام مجددًا بين أولياء الأمور والمعلمين، على حد سواء، بشأن طلاب الصف الأول الابتدائي، كونها مراحل فاصلة وحاسمة في مسألة التحصيل العلمي، خاصةً خلال الجائحة وما تبعها من التعلم الإلكتروني، وتحديد مدى تقبل الطلبة للعملية التعليمية واستيعابهم للدروس، كما أن المعلمين يسعون للوقوف على مستوى تحصيل الطلاب لفهم مدى استيعابهم للدروس السابقة، وتحديد نقطة الانطلاق من المستوى العام للطلبة.

التحصيل العلمي

تواصلت «دوت الخليج» مع بعض معلمي الصف الأول الابتدائي، وتم سؤالهم عن فرق التحصيل العلمي في فترة التعليم عن بعد والتعليم الحضوري للسنوات الماضية، وأجاب أغلبهم بأن هناك فرقًا في التحصيل العلمي، حيث يرى الأستاذ سعد الحزام فرقًا بين التعليم الحضوري والإلكتروني، لافتًا إلى أن التعليم الحضوري أفضل للمعلم والطالب من ناحية التوسع في الشرح ووضع مجموعات للتعلم ودمج الطلبة ذوي المستوى الممتاز مع الطلبة ذوي المستوى الضعيف لتحسين التحصيل العلمي والمرونة أثناء الدرس.

تحسن مهارة الحوار والمشاركة

أثبتت عدة دراسات أجريت على مراحل تعليمية مختلفة أن مهارة الحوار والتحدث تحسنت عند الطلبة في ظل التعليم عن بعد، حيث نشرت «المجلة المصرية للقراءة والمعرفة» دراسة عن طلاب التعليم الأساسي في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أولياء الأمور، أظهرت أغلب عينة الدراسة أن «التعليم عن بعد يقلل من شعور الطلبة بالانسحاب والخجل الذي قد يواجهونه في الفصول الاعتيادية، ويحفز الطلبة على التعبير عن ذواتهم بشكل أكبر من التعليم الحضوري».

النتيجة ذاتها، توصلت إليها دراسة أجريت على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة لمعرفة درجة امتلاك الطالبات لمهارات الاستماع التحصيلي، حيث أظهرت النتائج أن «مهارة الحوار تحتل المرتبة الأولى من بين المهارات الأخرى التي اكتسبها الطلاب خلال التعليم عن بعد»، وأرجعت الدراسة ذلك إلى كسر حاجز الخوف أو الخجل من أعضاء هيئة التدريس أثناء الحوار والمناقشة.

فرق الطلبة

وبسؤال بعض معلمي الصف الأول، أوضح أغلبهم أنه لامس هذا الفرق في الطلبة خلال فترة التعليم عن بعد، إذ أصبح الطالب أكثر تحدثًا وطلاقة عما كان عليه الطلبة السابقون لهم في التعليم الحضوري في السنوات السابقة، ويقول أحد المعلمين إن «الطالب أصبح يطلب المشاركة في حل الأسئلة».

اندماج الأهل

توصلت دراسة أجريت على أولياء الأمور في السعودية لتقييم تجربة التعليم خلال جائحة كورونا -نشرتها مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية- إلى أن «التعليم عن بعد ساعد على زيادة دمج أولياء الأمور في العملية التعليمية».

في الإطار ذاته، أيّد بعض معلمي المرحلة الابتدائية ما توصلت إليه الدراسة من زيادة اندماج أولياء الأمور في العملية التعليمية أكثر من أي وقت مضى، خلال التعليم عن بعد.