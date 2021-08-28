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100 ألف ملصق توعوي لضبط احترازات مدارس مكة

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أنهت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حيث نفذت الإدارة خلال الأسبوع المنصرم زيارة ميدانية للمدارس للوقوف على جاهزية المدارس، وتم تركيب ونشر ما يزيد عن 100 ألف ملصق ولوحة توعوية تم نشرها على الأبواب والمداخل والممرات والفصول والطاولات الدراسية بالمدارس لتطبيق الإجراءات وتعزيز التباعد خلال اليوم الدراسي. وتم توفير أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة للمدرسة.

وشددت الإدارة على جميع المدارس بأهمية التقيد بما صدر من هيئة الصحة العامة وقاية، وكذلك ما صدر عن وزارة التعليم من الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ومنها الدليلان الإشرافي والمدرسي اللذان اشتملا على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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