100 ألف ملصق توعوي لضبط احترازات مدارس مكة

وشددت الإدارة على جميع المدارس بأهمية التقيد بما صدر من هيئة الصحة العامة وقاية، وكذلك ما صدر عن وزارة التعليم من الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ومنها الدليلان الإشرافي والمدرسي اللذان اشتملا على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية.
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