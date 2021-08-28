100 ألف ملصق توعوي لضبط احترازات مدارس مكة

أنهت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حيث نفذت الإدارة خلال الأسبوع المنصرم زيارة ميدانية للمدارس للوقوف على جاهزية المدارس، وتم تركيب ونشر ما يزيد عن 100 ألف ملصق ولوحة توعوية تم نشرها على الأبواب والمداخل والممرات والفصول والطاولات الدراسية بالمدارس لتطبيق الإجراءات وتعزيز التباعد خلال اليوم الدراسي. وتم توفير أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة للمدرسة.

وشددت الإدارة على جميع المدارس بأهمية التقيد بما صدر من هيئة الصحة العامة وقاية، وكذلك ما صدر عن وزارة التعليم من الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ومنها الدليلان الإشرافي والمدرسي اللذان اشتملا على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية.