مقاعد القبول والتوسع في التخصصات ينتظران رئيس جامعة نجران

في الوقت الذي تمنى أهالي منطقة نجران لرئيس جامعة نجران الجديد الدكتور عبدالرحمن الخضيري التوفيق بتكليفه رئيسًا للجامعة، إلا أن لهم مطالب وتطلعات عديدة يتمنون أن تتحقق منها النظر في مقاعد القبول، والتوسع في التخصصات، وغيرها.

مخرجات الجامعة

فيما قال مانع غفينه آل عباس «من أهم مطالبنا وأمنياتنا من رئيس جامعة نجران هو العمل على الرقي بمخرجات الجامعة لتضاهي أفضل الجامعات في العالم، وكذلك العمل على استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة، والعمل على زيادة مقاعد القبول في كلية الطب البشري وطب الأسنان كون المقاعد التي تخصصها الجامعة في الأعوام السابقة قليلة جدًا لا تواكب طموح الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه التخصصات بل تحرمهم منها إلى الأبد».

التوسع في التخصصات

فيما طالب حسين آل منصور رئيس جامعة نجران بأن يعالج ويراجع برامج الماجستير في الجامعة، كما أتمنى التوسع في تخصصات الجامعة فحاليًا هي محصورة تقريبًا بعدد 10 تخصصات ما بين تربوية ودينية فقط، بعكس بقية الجامعات التي تطرح أكثر من 80 تخصصًا في الدراسات العليا من جميع الكليات.

بنات شرورة

فيما قال حمد بن صالح بن مبارك «أمانينا أن ينظر إلى مطالب طالبات شرورة لعدم وجود تخصصات بكلية شرورة مما اضطر العديد من الأهالي للذهاب إلى جامعة نجران ولبعد المسافة، والتي تبلغ أكثر من 700 كلم ذهابًا وإيابًا وخاصة السنة التحضيرية، أتمنى إيجاد الحل السريع وزيادة التخصصات».

انتظار كبار السن

وطالب علي محمد الشريف، بأن يتم توفير مظلات أو صالات انتظار خاصة لأولياء أمور الكبار في السن الطالبات الذين يحضرون من مناطق نائية من جميع المحافظات والبلدات والقرى البعيدة، وأن توفر مظلات وكراسي ويتم توفير دورة مياه ومياه باردة للشرب بدلا من انتظارهم في سياراتهم أو البحث عن مساجد مفتوحة أو مباني مهجورة ينتظرون بها.