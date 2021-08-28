خيمة للتسرب الإشعاعي

وفرت مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، خيمة تطهير كيميائي، للمصابين في كوارث التسرب الإشعاعي والكيميائي، حيث يتم تطهير المصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لمنع أي انتشار هذه المواد.

وأكد مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بمديرية الشؤون الصحية في الأحساء غازي العبيد، أن جهات الاختصاص شرعت في تدريب الممارسين الصحيين على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بالمواد الكيميائية، موضحاً أن آلية العمل، تتمثل في إدخال المصابين داخل الخيمة حيث تتم عملية التطهير.