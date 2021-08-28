تهيئة المتدربين المستجدين

استقبلت الكلية التقنية بنجران متدربيها المستجدين للفصل التدريبي الأول 1443، في برنامج التهيئة الذي تقيمه الكلية بداية كل فصل تدريبي، ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين، بالتعاون مع الإدارات المساندة، في قاعة الأمير مشعل بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي علي آل عتيق، أن البرنامج تضمن 4 لقاءات حضرها المتدربون المستجدون على 4 دفعات وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بهدف تعريف وتهيئة المتدربين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات.