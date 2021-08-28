خدمات متكاملة للزوار والمعتمرين

تفقد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح مركز التوعية التابع للإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، بهدف الاطلاع على سير العمل، والتأكد من فاعلية المركز ومدى جاهزية الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين. وأكد الفريح، على بذل المزيد من الجهود في توفير سبل الراحة والطمأنينة للزوار والعمار بما يكفل أداء الشعائر بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن كافة البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين.



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