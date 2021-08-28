تقويم التعليم تسند الاتصال الموحد للقطاع الخاص

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في الإدارة العامة للتحول الرقمي إطلاق مشروع لتشغيل وتطوير مركز الاتصال الموحد، وذلك من خلال إسناد مهمة تقديم خدمات المركز إلى إحدى الشركات المشغلة الرائدة في المملكة.

وتتضمن مرحلة تشغيل المركز 12 شهراً عبر توفير إمكانية التواصل مع المستفيدين من خدمات الهيئة والرد على استفساراتهم بشكل سريع وباحترافية عالية مما يحتم تكريس مختلف قنوات التواصل الحديثة شاملة الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني وكافة تطبيقات الهيئة المتاحة ووسائل التواصل الاجتماع.

وتقدم تقويم التعليم والتدريب الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها فيما يتعلق بالتدريب داخل المملكة وخارجها، فضلا عن المساهمة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها.

كا تسهم الهيئة في إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بالتدريب وأنشطته، وتبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التدريب داخل المملكة وخارجها.

منتجات للتقويم والتدريب

استشارات وخدمات للجهات الحكومية والخاصة

خدمات تتعلق بالتدريب داخل المملكة وخارجها

تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض الخاصة بقطاع التدريب

إصدار مجلات ودوريات وكتب وأدلة إرشادية ونشرات ذات علاقة بالتدريب وأنشطته