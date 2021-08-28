وتتضمن مرحلة تشغيل المركز 12 شهراً عبر توفير إمكانية التواصل مع المستفيدين من خدمات الهيئة والرد على استفساراتهم بشكل سريع وباحترافية عالية مما يحتم تكريس مختلف قنوات التواصل الحديثة شاملة الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني وكافة تطبيقات الهيئة المتاحة ووسائل التواصل الاجتماع.
وتقدم تقويم التعليم والتدريب الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها فيما يتعلق بالتدريب داخل المملكة وخارجها، فضلا عن المساهمة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها.
كا تسهم الهيئة في إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بالتدريب وأنشطته، وتبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التدريب داخل المملكة وخارجها.
منتجات للتقويم والتدريب
استشارات وخدمات للجهات الحكومية والخاصة
خدمات تتعلق بالتدريب داخل المملكة وخارجها
تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض الخاصة بقطاع التدريب
إصدار مجلات ودوريات وكتب وأدلة إرشادية ونشرات ذات علاقة بالتدريب وأنشطته
كانت هذه تفاصيل خبر تقويم التعليم تسند الاتصال الموحد للقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.