بدء تطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الأولى لإبداء الرغبات الاستثمارية لتطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة في حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران ومحافظة القطيف).

وأكد أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن هذه المرحلة الاستثمارية ستسهم في الارتقاء بحركة النقل وخدمات الوصول وستحدث نقلة نوعية بمنظومة نقل الحافلات بشكل عام، وذلك ضمن استراتيجية المخطط الإعلاني الاستثماري التي أطلقتها الوزارة لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتطبيق مفهوم الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة، مشيرا إلى أنها ستدعم نمط الحياة وسلامة البيئة وتعزيز مفهوم المدن العصرية والذكية باللوحات الإعلانية، والمحطات الرقمية التفاعلية، وتستشعر المشاهدات والتفاعلات وحركة المرور، مما يثري قواعد البيانات الخاصة بالدراسات والإحصائيات وتدعم تحسين المشهد الحضري.

من جهة أخرى افتتحت أمانة الشرقية أمس مشروع تقاطع طريق الخليج العربي مع شارع الرياض بمحافظة القطيف بطول 2000 م للاتجاهين، وذلك ضمن استراتيجيتها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وتسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بالمحافظة وعمل تطوير للتقاطع في كل من طريق الرياض وطريق الخليج بحيث يكون عدد الحارات عند الإشارة خمس حارات في كل اتجاه، وهي عبارة عن 3 حارات للمتجه بشكل طولي وحارتين تخدم المتجه يسارا وللدوران، إضافة إلى إنشاء طريق فرعي منفصل من طريق الخليج يخدم المتجه إلى سوق السمك.

كما سيسهم المشروع في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات سكان وزائري المحافظة.