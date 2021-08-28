إيقاف 16,397 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 16,397مخالفا، في كافة مناطق المملكة، خلال الفترة من 19- 25 أغسطس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 16,397 مخالفا 5793 مخالفا لنظام الإقامة. 9145 مخالفا لنظام أمن الحدود. 1459 مخالفا لنظام العمل. إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 582 شخصا 45 % يمنيو الجنسية. 53 % إثيوبيو الجنسية. 2 % جنسيات أخرى. 11شخصا ضبطوا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. 17 متورطا ضبطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 80,065 وافدا مخالفا 67,886 رجلا. 12,179 امرأة الأنظمة المنفذة بحق المخالفين 60,941 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر. 3271 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. 8829 مخالفا جرى ترحيلهم.

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