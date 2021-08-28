شكرا لقرائتكم خبر السعوديون بالمرتبة الـ20 عالميا في ممارسة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت المملكة في المركز العشرين عالميا بين 29 دولة شملها استطلاع حديث أجرته شركة أبسوس بسؤال 21 ألف شخص بالغ في هذه الدول، حول مستوى ممارستهم للرياضة خلال الأسبوع الواحد بمتوسط 4.7 ساعات أسبوعيا، أي أقل من ساعة يوميا، وبلغ متوسط ممارسة السعوديين الذكور للرياضة 5 ساعات أسبوعيا، ومتوسط ممارسة النساء السعوديات للرياضة 4.1 ساعات أسبوعيا، فيما كان سكان هولندا الأعلى من حيث مستوى نشاطهم البدني بممارستهم للرياضة بمتوسط 12.8 ساعة خلال الأسبوع، أي بنحو ساعتين يوميا، يليهم سكان ألمانيا ورومانيا، وكلاهما يقضي حوالي 11 ساعة. وذلك بحسب تقرير الدراسة الذي اطلعت عليه الصحيفة.

وقال 75% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون بممارسة الرياضة بوتيرة أكثر مما يفعلون حاليا، مشيرين إلى أن أهم سبب لعدم ممارستهم الرياضة بالقدر الذي يرغبون هو عدم توفر الوقت وعدم مناسبة الجو للرياضة في الهواء الطلق، فهو إما شديد الحرارة أو شديد البرودة. وحلوا ثانيا بين 29 دولة من حيث أنواع الرياضة المفضلة لديهم لممارستها، وهي اللياقة والمشي وكرة القدم والسباحة.

الدول التي حلت في ذيل القائمة بأقل عدد ساعات لممارسة سكانها الرياضة كانت البرازيل، اليابان، إيطاليا، تشيلي وفرنسا. حيث قال 34% في اليابان إنهم لا يمارسون الرياضة على الإطلاق، مقارنة بـ4% فقط من الناس في هولندا، وقال 58% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون بممارسة المزيد من الرياضة. وأن أهم الأسباب التي تعيقهم عن ذلك هي عدم وجود وقت كاف السبب الرئيس، يليه نقص المال ثم الطقس إما شديد الحرارة أو شديد البرودة، وعدم وجود مرافق رياضية أو أشخاص للعب الرياضة معهم. أما الرياضات الأكثر شيوعا فكانت اللياقة، يليها الجري 19%، ركوب الدراجات 13%، كرة القدم 10% والسباحة 9%.