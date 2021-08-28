السعوديون بالمرتبة الـ20 عالميا في ممارسة الرياضة

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وقال 75% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون بممارسة الرياضة بوتيرة أكثر مما يفعلون حاليا، مشيرين إلى أن أهم سبب لعدم ممارستهم الرياضة بالقدر الذي يرغبون هو عدم توفر الوقت وعدم مناسبة الجو للرياضة في الهواء الطلق، فهو إما شديد الحرارة أو شديد البرودة. وحلوا ثانيا بين 29 دولة من حيث أنواع الرياضة المفضلة لديهم لممارستها، وهي اللياقة والمشي وكرة القدم والسباحة.
الدول التي حلت في ذيل القائمة بأقل عدد ساعات لممارسة سكانها الرياضة كانت البرازيل، اليابان، إيطاليا، تشيلي وفرنسا. حيث قال 34% في اليابان إنهم لا يمارسون الرياضة على الإطلاق، مقارنة بـ4% فقط من الناس في هولندا، وقال 58% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون بممارسة المزيد من الرياضة. وأن أهم الأسباب التي تعيقهم عن ذلك هي عدم وجود وقت كاف السبب الرئيس، يليه نقص المال ثم الطقس إما شديد الحرارة أو شديد البرودة، وعدم وجود مرافق رياضية أو أشخاص للعب الرياضة معهم. أما الرياضات الأكثر شيوعا فكانت اللياقة، يليها الجري 19%، ركوب الدراجات 13%، كرة القدم 10% والسباحة 9%.
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