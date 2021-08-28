شكرا لقرائتكم خبر إصدار تصاريح العمرة دون حجوزات سكن يحرم فنادق من خدمات اعتمرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلفت وزارة الحج والعمرة أخيرا الفرق الميدانية التابعة لها، بالتحقق من التزام الفنادق بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة بإصدار التصاريح بناء على حجوزات سكن فعلية، من خلال المطابقة مع إثبات عمليات التسكين في نظام شموس الأمني، حيث سيتم حجب صلاحية الدخول على بوابة اعتمرنا أعمال للفنادق التي يثبت مخالفتها لذلك واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

إلى ذلك عممت الوزارة على مقدمي خدمات الإيواء للمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة أنه انطلاقا من الجهود المبذولة لدعم اقتصاديات العمرة وتعزيز الفرص والممكنات للقطاعات العاملة في هذه المنظومة ومنها قطاع الإيواء، جرى تطوير بوابة اعتمرنا أعمال لتمكين مقدمي خدمات الإيواء المرخصين الذين استوفوا جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة، من طلب إصدار تصاريح العمرة والزيارة بموجب حجوزات مؤكدة للسكن.

من جهة أخرى وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 1500 مظلة، على المصلين والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام، وقت هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، ويأتي ذلك ضمن مبادرة «مظلتك بين يديك» وهي أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، وتأتي مبادرة «مظلتك بين يديك» لحماية المعتمرين من مياة الأمطار، وحرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.