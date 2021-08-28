، تعرَّف على رد "متحدث التعليم" حول اقتراح إيجاد خزائن صغيرة لحفظ جوالات الطلاب بعد إثبات الحالة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري عبر تصريح لقناة الإخبارية إن هناك إجراءات للطلاب والطالبات قبل دخولهم للمدرسة، حيث لابد من إبراز تطبيق "توكلنا" عن طويق الجوال للتأكد من الحالة الصحية لهم، حيث إن استخدام الجوالات يتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها في المدرسة .
وبينت الشهري أنه سيكون هناك بالتأكيد محافظة على الطلاب، وتوجيهات وإرشادات واضحة للطلاب ولأولياء أمورهم، لكن استخدام الجوال للدخول إلى المدرسة في إبراز تطبيق "توكلنا" سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب، وأنه ليس هذا فقط سوف يكون هناك أجهزة قياس الحرارة قبل دخول المدرسة، مبينة أن كل هذه الإجراءات تضمن تحقيق بيئة صحية آمنة داخل المدرسة للطلاب والطالبات .
وردًا حول سؤال "لماذا لا تضع المدارس خزانات صغيرة داخلها لوضع جوالاتهم بعد إثبات الحالة الصحية تشرف عليها إدارة المدرسة؟"، بينت أن هناك لجانًا تعليمية مختصة داخل المدارس تدير العملية التعليـمية وتضع جميع التنظيمات المناسبة من أجل تنظيم دخول وخروج الطلاب .تطبيق توكلنا لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 09:51 PMتعرَّف على رد "متحدث التعليم" حول اقتراح إيجاد خزائن صغيرة لحفظ جوالات الطلاب بعد إثبات الحالة
قالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري عبر تصريح لقناة الإخبارية إن هناك إجراءات للطلاب والطالبات قبل دخولهم للمدرسة، حيث لابد من إبراز تطبيق "توكلنا" عن طويق الجوال للتأكد من الحالة الصحية لهم، حيث إن استخدام الجوالات يتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها في المدرسة .
وبينت الشهري أنه سيكون هناك بالتأكيد محافظة على الطلاب، وتوجيهات وإرشادات واضحة للطلاب ولأولياء أمورهم، لكن استخدام الجوال للدخول إلى المدرسة في إبراز تطبيق "توكلنا" سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب، وأنه ليس هذا فقط سوف يكون هناك أجهزة قياس الحرارة قبل دخول المدرسة، مبينة أن كل هذه الإجراءات تضمن تحقيق بيئة صحية آمنة داخل المدرسة للطلاب والطالبات .
وردًا حول سؤال "لماذا لا تضع المدارس خزانات صغيرة داخلها لوضع جوالاتهم بعد إثبات الحالة الصحية تشرف عليها إدارة المدرسة؟"، بينت أن هناك لجانًا تعليمية مختصة داخل المدارس تدير العملية التعليـمية وتضع جميع التنظيمات المناسبة من أجل تنظيم دخول وخروج الطلاب .
، تعرَّف على رد "متحدث التعليم" حول اقتراح إيجاد خزائن صغيرة لحفظ جوالات الطلاب بعد إثبات الحالة ،
المصدر : الخليج 365
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