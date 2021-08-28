- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
بحضور وزير الدفاع المجري تيبور بينكو، وسفير خادم الحرمين الشريفين عبدالخالق بن راشد بن رافعة، وحضور جماهيري غفير، تم اليوم افتتاح فعاليات معرض "كيشكمت الجوي 2021" في المجر، بمشاركة دولية.
واستهلت طائرات فريق الصقور السعودية أول استعراضاتها الجوية التي تقدمها على مدى يومَيْن متتاليَيْن بعرض جوي رائع، لقي إعجاب زوار المعرض، ورسمت فيه ألوان علمَيْ السعودية والمجر.
الصقور السعودية
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 09:44 PM
بمشاركة مميزة من فريق الصقورمشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض "كيشكمت الجوي" بالمجر
بحضور وزير الدفاع المجري تيبور بينكو، وسفير خادم الحرمين الشريفين عبدالخالق بن راشد بن رافعة، وحضور جماهيري غفير، تم اليوم افتتاح فعاليات معرض "كيشكمت الجوي 2021" في المجر، بمشاركة دولية.
واستهلت طائرات فريق الصقور السعودية أول استعراضاتها الجوية التي تقدمها على مدى يومَيْن متتاليَيْن بعرض جوي رائع، لقي إعجاب زوار المعرض، ورسمت فيه ألوان علمَيْ السعودية والمجر.
، مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض "كيشكمت الجوي" بالمجر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض "كيشكمت الجوي" بالمجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.