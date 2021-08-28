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مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض "كيشكمت الجوي" بالمجر

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محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة مميزة من فريق الصقور

بحضور وزير الدفاع المجري تيبور بينكو، وسفير خادم الحرمين الشريفين عبدالخالق بن راشد بن رافعة، وحضور جماهيري غفير، تم اليوم افتتاح فعاليات معرض "كيشكمت الجوي 2021" في المجر، بمشاركة دولية.

واستهلت طائرات فريق الصقور أول استعراضاتها الجوية التي تقدمها على مدى يومَيْن متتاليَيْن بعرض جوي رائع، لقي إعجاب زوار المعرض، ورسمت فيه ألوان علمَيْ السعودية والمجر.

مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض

مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض

مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض

مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض

مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض

الصقور السعودية

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 09:44 PM

بمشاركة مميزة من فريق الصقور

مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض "كيشكمت الجوي" بالمجر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بحضور وزير الدفاع المجري تيبور بينكو، وسفير خادم الحرمين الشريفين عبدالخالق بن راشد بن رافعة، وحضور جماهيري غفير، تم اليوم افتتاح فعاليات معرض "كيشكمت الجوي 2021" في المجر، بمشاركة دولية.

واستهلت طائرات فريق الصقور السعودية أول استعراضاتها الجوية التي تقدمها على مدى يومَيْن متتاليَيْن بعرض جوي رائع، لقي إعجاب زوار المعرض، ورسمت فيه ألوان علمَيْ السعودية والمجر.

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، مشاركة سعودية رائعة في افتتاح معرض "كيشكمت الجوي" بالمجر ،
المصدر : الخليج 365

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