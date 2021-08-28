، مدير "تعليم القنفذة" للطلاب والطالبات: مدارسكم تستقبلكم بالحب والشوق إليكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعاهم إلى الحرص على التحصيل العلمي بجدية

وجَّه مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، رسالة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، بعثها لهم عبر "الخليج 365"، جاء فيها: "أهلاً وسهلاً ومرحبًا بكم في مدارسكم مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد لبست مدارسكم أجمل حلة استعدادًا وتهيئة لاستقبالكم بعد طول انقطاع بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)".

وتابع "الزاحمي": "مدارسكم تستقبلكم في هذا العام بالحب والشوق إليكم، وقد أكملت كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية الموصَى بها من الجهات الصحية من أجل سلامتكم وصحتكم وصحة الجميع؛ فكونوا عونًا لها بالالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي حددتها المدرسة. مدارسكم تستقبلكم في هذا العام الجديد بالعديد من الخطط التطويرية التي تلبي تطلعات رؤية بلادنا 2030 وطموحات قيادتنا الرشيدة".

وأكمل "الزاحمي": "أبنائي الطلاب والطالبات، أنتم مستقبل هذا الوطن العظيم، وحكومتكم الرشيدة سخّرت كل الإمكانات لتوفير تعليم متميِّز يليق بمكانة هذا الوطن العظيم، ونحن جميعًا نعمل من أجلكم؛ لتحققوا المستقبل الزاهر لبلادكم، وتُحلِّقوا بها في سماء الإبداع والمنافسة العالمية. وعليكم أن تستشعروا المكانة العظيمة لبلادكم، وتستفيدوا من كل الإمكانات التي وفَّرتها وهيَّأتها حكومتكم الرشيدة -أيدها الله-".

واختتم "الزاحمي" رسالته قائلاً: "أبنائي وبناتي، أدعوكم إلى الحرص على التحصيل العلمي بجدية، والجد والاجتهاد، والحرص كذلك على الحوار المستمر مع أسركم ومعلميكم، والحرص على حب الاستطلاع والبحث العلمي، وتنمية مدارككم، وصقل مهاراتكم عبر المناشط والبرامج التي تقدمها مدارسكم، والاهتمام بالحضور والانضباط المدرسي. وفقكم الله لكل خير".

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