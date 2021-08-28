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علقت الحكومة الكندية اليوم (السبت)، جميع الرحلات التجارية والخاصة القادمة من المغرب لمدة 30 يومًا؛ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وأوضحت الحكومة أن تعليق الرحلات يبدأ من 29 أغسطس (آب) 2021 إلى 29 سبتمبر (أيلول) 2021.
وأضافت أنه خلال هذه المدة ينبغي على المسافرين الذين يصلون إلى كندا من المغرب، في رحلة غير مباشرة، تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من دولة ثالثة، وفقًا لـ"فرانس 24".المغرب فيروس كورونا الجديد
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 09:43 PM
يستمر القرار لمدة شهر ويطبق بدءًا من غدٍكندا تعلق جميع الرحلات الجوية مع المغرب بسبب تفشي "كورونا"
علقت الحكومة الكندية اليوم (السبت)، جميع الرحلات التجارية والخاصة القادمة من المغرب لمدة 30 يومًا؛ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وأوضحت الحكومة أن تعليق الرحلات يبدأ من 29 أغسطس (آب) 2021 إلى 29 سبتمبر (أيلول) 2021.
وأضافت أنه خلال هذه المدة ينبغي على المسافرين الذين يصلون إلى كندا من المغرب، في رحلة غير مباشرة، تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من دولة ثالثة، وفقًا لـ"فرانس 24".
، كندا تعلق جميع الرحلات الجوية مع المغرب بسبب تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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