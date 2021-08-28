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"طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابول

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محمد بن مسعود - الدمام - عقب انسحاب القوات الأجنبية

نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.

وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".

"طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابول

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-28

نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.

وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443

09:20 PM

عقب انسحاب القوات الأجنبية

نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.

وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".

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، "طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابول ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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