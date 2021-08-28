- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.
وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".
"طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-28
نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.
وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
09:20 PM
عقب انسحاب القوات الأجنبية
نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.
وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".
، "طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.