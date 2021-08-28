شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية :إدارات التعليم اتخذت جميع إجراءات العودة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، أن إدارات التعليم قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وحرصت على جميع النواحي في المنشآت التعليمية لعودة الطلاب حضوريا ، كما أن الشؤون الصحية على قدم وساق في إعطاء جرعات اللقاح للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.

وقال : "نحن على أعتاب عودة مباركة لأبنائنا وبناتنا إلى المدارس من سن الـ12 فما فوق، وهم فئة عزيزة على القلب".

وشدد : "علينا ألا نتهاون في هذه الفترة، وعلينا الحفاظ على المكتسبات، ليس لأنها فقط مكتسبات؛ بل هي حصاد المجتمع".