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شكرا لقرائتكم استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28
استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة
يجب عدم احتكاك الطفل بالجد والجدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من أن تكون ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة سببًا لانتقال عدوى فيروس كورونا.
نقل العدوى:
وقال توفيق خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه يمكن لـ الطلاب أن ينقلوا العدوى حال مخالطتهم مصابين، وبالتالي ينقلونه إلى الوالدين، ناصحًا بعدم تقبيل أو احتضان الأطفال عقب عودتهم من المدرسة.
عزل اجتماعي:
وتابع أنه يجب وجود عزل اجتماعي بين الطالب والأب والأم، لكي لا ينتقل الفيروس من المدرسة إلى المنزل، كما يجب عدم احتكاك الطالب بالجد والجدة.
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