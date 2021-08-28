استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من أن تكون ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة سببًا لانتقال عدوى فيروس كورونا.

نقل العدوى:

وقال توفيق خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه يمكن لـ الطلاب أن ينقلوا العدوى حال مخالطتهم مصابين، وبالتالي ينقلونه إلى الوالدين، ناصحًا بعدم تقبيل أو احتضان الأطفال عقب عودتهم من المدرسة.

عزل اجتماعي:

وتابع أنه يجب وجود عزل اجتماعي بين الطالب والأب والأم، لكي لا ينتقل الفيروس من المدرسة إلى المنزل، كما يجب عدم احتكاك الطالب بالجد والجدة.



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