الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت البنوك السعودية الضوء على أشهر طرق الاحتيال على عملاء البنوك، محذرة من الوصول إلى المعلومات المصرفية أو الشخصية عن طريقها.

طرق الاحتيال على عملاء البنوك:

وأوضحت البنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن طرق الاحتيال منها الإدعاء بفوز جائزة قيمة أو بيع المنتجات الطبية أونلاين أو تأجيل أقساط القروض وكذلك انتحال صفة السلطات الصحية.

تحديث البيانات:

وضمن طرق الاحتيال كذلك، طلب تحديث البيانات أو شراء تمويل عقاري أو الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.



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