رسالة من متحدثة التعليم إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعثت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، رسالة إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة، مشددةً على ضرورة المسارعة في الحصول على لقاح كورونا.

وأكدت الشهري، خلال تصريحات إلى قناة MBC: وزارة التعليم حرصت على التحقق من تأمين رحلة تعليمية تتسم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ لذا فأبناؤهم سيكونون في أمان وسيتم تطبيق الإجراءات قبل دخول الطالب إلى المدرسة بإبراز تطبيق توكلنا والتحقق من حصوله على جرعتين من اللقاح، وفي حالة وجود اشتباه هناك غرف عزل جهزت لاستقبال الطلاب داخل المدرسة.

وتابعت ابتسام الشهري: أن منصة مدرستي رشحت من أفضل المنصات العالمية في التعليم الإلكتروني مقارنة 174 دولة، مضيفة أن وزارة التعلم تسعى لتطبيق إستراتيجية وأنماط التعلم الإلكتروني الحديثة ومقررات الإلكترونية المعيارية والتي تمثل نموذجًا يسهل التعلم، مشيرةً إلى أنه يتم تطبيق إستراتيجيات التعليم الإلكتروني ومنصة روضتي، والتي تكفل فرصة تعليمية متكافئة، وعمليات التطوير مستمرة والنجاحات التي حققت بالتأكيد والمواد الذي سيتم تدريسها هذا العام أساسية ومنها الإنجليزية والتفكير الناقد والمهارات الرقمية وغيرها من المواد.

برتوكولات:

ولفتت الشهري إلى أن وزارة التعليم طبقت البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من “وقاية”، وسيتم تصنيف المدارس وفقًا للنماذج لمراعاة متوسط عدد الطلاب داخل الصف بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتحقق من تصنيف المدارس وفقًا لهذه البروتوكولات.

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