هل تناول زبدة الفول السوداني يوميًّا يزيد الوزن؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، أن معظم الأطفال يحبذون تناول زبدة الفول السوداني بوضعه في السندوتش؛ لكون نكهتها لذيذة، وتمنحهم الطاقة والحيوية والنشاط، إذ تعتبر غنية بالبروتين والألياف، مما يجعلها ضرورية لصحة الجسم، كما تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يساعد في الحماية من بعض الأمراض المرتبطة بالبوتاسيوم، كما أنه يقلل من مستوى التوتر والقلق، ويحافظ على التمثيل الغذائي في الجسم، ويعزز عمل الجهاز العصبي، كما يعمل على موازنة الشوارد في الجسم.

فوائد زبدة الفول:

وأشارت إلى أن الإكثار من تناول زبدة الفول السوداني بشكل يومي يعتبر غير صحي، وقد يمهد لزيادة الوزن قليلًا عند الأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط رياضي، لذا يجب عدم المبالغة في تناوله، فهي تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون، أما فوائد زبدة الفول السوداني فهي عديدة منها قدرتها في المحافظة على بنية العظام وصحتها، وتشكيل الأنسجة الضامة لاحتوائها على المنجنيز، بالإضافة إلى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، كما تحتوي زبدة الفول السوداني على كمية من الأوميجا 6 أو حمض اللينوليك.

تحسين صحة القلب:

ولفتت إلى أن زبدة الفول السوداني تحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن صحة القلب، بما في ذلك النياسين، المغنيسيوم، فيتامين هـ، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، حيث تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة مماثلة لزيت الزيتون الذي يعتبر خيارًا صحيًّا للقلب، كما تقلل مخاطر الإصابة بأمراض الثدي، بجانب تعزيز صحة الدماغ، فقد وجدت الدراسات بأن الدهون غير المشبعة الأحادية الموجودة في أطعمة مثل الفول السوداني وزيت الزيتون، تساهم في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه، وتساهم خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات على تقليل الإجهاد في الدماغ.

غذاء منخفض الكربوهيدرات:

وأكدت الدكتورة رباب أن زبدة الفول السوداني هي غذاء منخفض الكربوهيدرات نسبيًّا بالإضافة إلى بعض الألياف، وهذه الخصائص تفيد في المحافظة على مستويات السكر في الدم، لذا ينصح بتناوله من قبل طلاب المدارس ولو مرة في الأسبوع، مع الحرص على التنوع الغذائي في الوجبات التي تدهن في مختلف أنواع الخبز.



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