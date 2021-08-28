الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

جامعة حفر الباطن: الدراسة في مجمع الياسمين عن بعد

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قررت جامعة حفر الباطن أن تكون الدراسة بنظام التعليم عن بعد لجميع الطالبات الدارسات في مجمع الياسمين فقط؛ حرصًا على ضمان العودة الحضورية التدريجية والآمنة لمقاعد الدراسة.

رسالة نصية:

ويبدأ هذا القرار اعتبارًا من يوم غد الأحد 21 محرم 1443هـ الموافق 29/ 08/ 2021م وحتى يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 09/ 09/ 2021م، بحسب ما جاء في رسالة نصية أرسلت إلى الطالبات.

أعمال صيانة:

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “متابعات الخليج 365” فإن سبب هذا القرار يعود لأعمال مشروع صيانة قنوات تصريف الأمطار بالمحافظة الواقعة أمام مبنى مجمع كليات الياسمين.

جامعة حفر الباطن : الدراسة في مجمع الياسمين “عن بعد”



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