ضغط الدم حالة تحتاج إلى المتابعة مدى الحياة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأمراض الباطنة الدكتور حمدان عبيد، من تجاهل الكشف الدوري لضغط الدم، إذ يعتبر ارتفاع الضغط مرضًا شائعًا وحالة تحتاج إلى المتابعة مدى الحياة؛ لكونه يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وتتمثل أهم مضاعفاته في تمدد الأوعية الدموية، السكتة الدماغية، فشل القلب، الذبحة الصدرية، الفشل الكلوي، مرض الشرايين الطرفية، مشاكل في الذاكرة والتركيز.

أهم عوامل الخطورة:

وقال لـ”متابعات الخليج 365“: إن ارتفاع الضغط له العديد من عوامل الخطورة وهي:

– العمر: يزداد خطر ارتفاع الضغط مع التقدم في العمر حتى سن 64 تقريبًا، كما أن ارتفاع ضغط الدم هو أكثر شيوعًا في الرجال، بينما النساء أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد سن 65.

– التاريخ العائلي: ارتفاع الضغط يميل إلى الحدوث في الأسر.

– زيادة الوزن أو السمنة: كلما زاد الوزن زاد الضغط على جدران الشريان.

– عدم النشاط البدني والخمول: يميل الأشخاص غير النشطين إلى ارتفاع معدلات ضربات القلب، كما أن نقص النشاط البدني يزيد من خطر زيادة الوزن.

– التدخين: يؤدي التدخين أو مضغ التبغ إلى رفع الضغط مؤقتًا على الفور، ويمكن أن تلحق المواد الكيميائية في التبغ الضرر ببطانة جدران الشريان. وهذا يمكن أن يسبب تضيُّق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يمكن أن يزيد التدخين السلبي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الضغوطات النفسية والقلق:

ولفت إلى أن هناك عوامل خطورة أخرى وهي:

– الضغوطات النفسية والقلق: يمكن أن تؤدي مستويات عالية من الإجهاد إلى زيادة مؤقتة في الضغط، كما يمكن أن تؤدي العادات المرتبطة بالإجهاد مثل تناول المزيد من الطعام أو استخدام التبغ إلى زيادة في الضغط.

– وجود بعض الحالات المزمنة: قد تزيد بعض الحالات المزمنة أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع الضغط، بما في ذلك أمراض الكلى والسكري وانقطاع النفس أثناء النوم.

– الحمل: أحيانًا يساهم الحمل في ارتفاع الضغط أيضًا، بعض الحوامل يحدث لهم ارتفاع حاد في ضغط الدم يؤدي إلى حالة طبية تسمى بتسمم الحمل، وهي من الحالات الطارئة وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

تبني عادات صحية:

ونصح الدكتور عبيد في ختام حديثه مرضى الضغط بضرورة الحرص على تناول الأدوية بالشكل الصحيح كما وصفها الطبيب، وجدولة زيارات الطبيب الدورية، وتبني واتباع عادات صحية من خلال تناول الأطعمة الصحية وتجنب الملح قدر الإمكان، وفقدان الوزن الزائد والحصول على النشاط البدني المنتظم، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن القلق والتوتر، وتجنب الأفكار السلبية، والمحافظة على علاقات اجتماعية جيدة.

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