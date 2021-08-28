رئيس جامعة نجران: سنواصل العمل لبناء جيل غني بالمعرفة والمهارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

‏قدم رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور الأمر السامي بتعيينه رئيسًا لجامعة نجران، مؤكدًا أن هذه الثقة الكريمة ستكون دافعًا لتحقيق تطلعات القيادة والمساهمة في النهضة التنموية التي تعيشها البلاد.

بناء جيل غني بالمعرفة:

وأكد الخضيري أنه سيواصل العمل لبناء جيل غني بالمعرفة العلمية والمهارة الفنية ليُشكل رافدًا علميًّا يواكب الرؤى المستقبلية لبلادنا الغالية، منوهًا بجهود وزارة التعليم ممثلة في وزيرها حمد بن محمد آل الشيخ في دعم الحركة التعليمية ونهضتها في جميع مجالاتها.

ودعا رئيس جامعة نجران المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها، وأن يديم عليهم لباس الصحة والعافية، ويديم أمن وأمان بلاد الحرمين الشريفين.

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