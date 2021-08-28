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"ماكرون": فرنسا ستُبقي على قواتها في العراق سواء انسحبت أمريكا أو لا

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محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى استمرار مشاركة بلاده في مكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أو لا.

وقال "ماكرون" في بغداد خلال حضوره القمة الإقليمية: "أيًّا كان ما يقرره الأمريكيون، سنحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق"، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس بدأت مناقشات هشة جدًّا أولية مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان، وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد.

وأضاف بأن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، ولا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 08:50 PM

أشار إلى استمرار مشاركة بلاده في مكافحة الإرهاب

"ماكرون": فرنسا ستُبقي على قواتها في العراق سواء انسحبت أمريكا أو لا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أو لا.

وقال "ماكرون" في بغداد خلال حضوره القمة الإقليمية: "أيًّا كان ما يقرره الأمريكيون، سنحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق"، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس بدأت مناقشات هشة جدًّا أولية مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان، وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد.

وأضاف بأن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، ولا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

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، "ماكرون": فرنسا ستُبقي على قواتها في العراق سواء انسحبت أمريكا أو لا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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