محمد بن مسعود - الدمام - سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 849532.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 93 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 12361، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 773619.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 08:35 PM المغرب تسجل 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 849532.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 93 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 12361، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 773619.

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المصدر : الخليج 365

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