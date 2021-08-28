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فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

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محمد بن مسعود - الدمام - الخرطوم تبدأ حملة تلقيح غداً

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-28

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443

04:57 PM

الخرطوم تبدأ حملة تلقيح غداً

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

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، فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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