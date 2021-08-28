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تأهل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، للمباراة النهائية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات، عقب انتصاره على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم السبت، في الدور نصف النهائي من المنافسات التي تستضيفها مملكة البحرين.
وضرب لاعبو أخضر الطائرة بكل قوة خلال الشوط الأول؛ لينتهي بنتيجة (25- 17)، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي في الشوط الثاني؛ لكن رغبة الأخضر كانت أكبر لينجحوا في حسمه بنتيجة (28- 26)، ويبسط الأخضر نفوذه في الشوط الثالث ويتغلب فيه بسهولة وبنتيجة (25- 15).
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 07:57 PM
في البطولة السادسة للمنتخباتبعد تجاوز محطة الكويت.. الأخضر السعودي إلى النهائي الخليجي
تأهل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، للمباراة النهائية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات، عقب انتصاره على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم السبت، في الدور نصف النهائي من المنافسات التي تستضيفها مملكة البحرين.
وضرب لاعبو أخضر الطائرة بكل قوة خلال الشوط الأول؛ لينتهي بنتيجة (25- 17)، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي في الشوط الثاني؛ لكن رغبة الأخضر كانت أكبر لينجحوا في حسمه بنتيجة (28- 26)، ويبسط الأخضر نفوذه في الشوط الثالث ويتغلب فيه بسهولة وبنتيجة (25- 15).
، بعد تجاوز محطة الكويت.. الأخضر السعودي إلى النهائي الخليجي ،
المصدر : الخليج 365
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