- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - أثار حازم الحديدي وكيل أعمال محترف الاتحاد الحالي، اللاعب أحمد حجازي، الجدل بسبب نشره لصورة اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وجاء الجدل بعدما نشر الحديدي صورة اللاعب يرتدي قميص النادي الأهلي، معلقًا على الصورة برموز تعبيرية للنار وكرة القدم.
وكان اللاعب قد شارك بالأمس في قيادة فريقه نحو الفوز على الفيصلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
وسجل أحمد حجازي أولى أهداف الاتحاد في المباراة في الدقيقة الثالثة، ليرفع الفريق رصيده للنقطة رقم 6.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 07:53 PMوكيل أعمال "حجازي" مدافع "الاتحاد" يثير الجدل لهذا السبب
أثار حازم الحديدي وكيل أعمال محترف الاتحاد الحالي، اللاعب أحمد حجازي، الجدل بسبب نشره لصورة اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وجاء الجدل بعدما نشر الحديدي صورة اللاعب يرتدي قميص النادي الأهلي، معلقًا على الصورة برموز تعبيرية للنار وكرة القدم.
وكان اللاعب قد شارك بالأمس في قيادة فريقه نحو الفوز على الفيصلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
وسجل أحمد حجازي أولى أهداف الاتحاد في المباراة في الدقيقة الثالثة، ليرفع الفريق رصيده للنقطة رقم 6.
، وكيل أعمال "حجازي" مدافع "الاتحاد" يثير الجدل لهذا السبب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أعمال "حجازي" مدافع "الاتحاد" يثير الجدل لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.