شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود: ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمى باسم حرس الحدود، عن ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية.

وقال "القريني" أن المتابعة الأمنية مستمرة للمخالفين سواء الداخل أو الخارج عبر الحدود، حيث تم ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية، وذلك خلال محاولتهم عبور الحدود لداخل المملكة بطرق غير نظامية.

وأضاف: "هذا يعكس جهود وزارة الداخلية في القطاعات الأمنية من أجل ضبط هؤلاء المخالفين ويبرهن على نجاح الاستراتيجية ويؤكد مدى ما وصل إليه رجال الأمن وحرس الحدود من كفاءة الأداء والمهارة"، وفقًا لما جاء بـ "العربية السعودية".