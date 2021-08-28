شكرا لمتابعة خبر عن "قانوني" يوضح عقوبة الطلاب الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن عقوبة الطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي، مشيرًا لضرورة الدور المدرسي ودور أولياء الأمور في توعية الطفل.

وقال "الوهيبي" أن هناك تصنيف لأعمار الطلاب في نظام الأحداث لكن إذا كان هناك شخص تضرر من من ارتكاب فعل سيتم محاسبة الطفل ولكن بحسب النظام فقد تكون العقوبات مخففة منها التوبيخ أو أخذ التعهد منعه من ارتياد أماكن معينة ووضعه تحت الرقابة المجتمعية لمدة لا تزيد عن السنتين.

وأضاف: "لن تصل إلى السجن إلا في الجرائم الجنائية الكبيرة فلو شخص قام بارتكاب جريمة معلوماتية والحد الأعلى لها سنة فلا يجوز للقاضي أن يحكم أكثر من 6 شهور"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وتابع: "تصوير التنمر ونشره جريمة ونقول التخفيف عن الطفل لكن ليس معناه استباحة الآخرين ونؤكد أن دور المدرسة وأولياء الأمور في التوعية والتثقيف واحترام خصوصية الآخرين ووجدنا خلال السنتين حالات فردية قليلة جدًا".