شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلمة تستذكر معاناتها مع السائقين خلال توصيلها للمدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

سارعت المعلمات وطالبات الجامعة مع عودة الدراسة للبحث عن وسائل لنقلهن إلى مقر عملهن أو دراستهن.

ويتوقع زيادة الطلب على هذا النوع من وسائل المواصلات في ظل السماح بقيادة المرأة، تنوع وسائل المواصلات ما بين الشخصية والعامة تلبي الاحتياجات كافة وفق لقاعدة تنظيمية مرورية ورغبات أهلية

وقالت معلمة:"عانيت أشد معاناة من السائقين بسبب التأخير الصباحي أو المرور بأكثر من منطقة من أجل الوصول للمدرسة"، لافتة:" أحيانا كنت أعتذر وأضطر للغياب عن المدرسة".