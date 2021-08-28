شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سفير الصين لدى المملكة يتذوق التمر والتين بمزرعة رجل الأعمال عبدالعزيز التويجري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بكين (صدى): وجه تشن وي تشينغ، سفير الصين لدى المملكة العربية وجه تشن وي تشينغ، سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية ، الشكر لـ رجل الأعمال "عبدالعزيز التويجري" على استضافة الأخير له في مزرعته الخاصة. ونشر "تشن وي" مقطع فيديو له على "تويتر" خلال زيارته لمزرعة "التويجري" معلقًا: "أشكر الأستاذ عبدالعزيز التويجري على استضافته لنا في مزرعته". وتابع: "تذوقنا التمر الطيب وفاكهة التين التي تفردت باسمها سورة مباركة من سور القرآن الكريم".