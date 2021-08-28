شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سفير الصين لدى المملكة يتذوق التمر والتين بمزرعة رجل الأعمال عبدالعزيز التويجري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بكين (صدى):وجه تشن وي تشينغ، سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، الشكر لـ رجل الأعمال "عبدالعزيز التويجري" على استضافة الأخير له في مزرعته الخاصة.
ونشر "تشن وي" مقطع فيديو له على "تويتر" خلال زيارته لمزرعة "التويجري" معلقًا: "أشكر الأستاذ عبدالعزيز التويجري على استضافته لنا في مزرعته".
وتابع: "تذوقنا التمر الطيب وفاكهة التين التي تفردت باسمها سورة مباركة من سور القرآن الكريم".