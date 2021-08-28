عودة آمنة لعام استثنائي.. الطلبة يعودون للمدارس بشوق الغائب وبإجراءات صارمة ومناهج جديدة

الرياض - محمد عبدالله - بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، يعود الطلاب والطالبات إلى مدارس المملكة، غدًا الأحد، متسلحين بإجراءات احترازية صارمة أعلنت وزارة التعليم تنفيذها، فضلا عن بروتوكولات صحية ووقائية، تعتزم وزارة الصحة تطبيقها، بدءًا من خروج الطالب من منزله وحتى عودته سالمًا لأسرته.

فالعام الدراسي الجديد الذي ينطلق الأحد، سيشهد تطبيق مناهج تعليمية جديدة، وخططاً دراسية بنظام ثلاثة فصول، بالإضافة إلى تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، وارتفاع نسبة إسناد تدريس البنين في المراحل المبكرة للمعلمات إلى 40%.

صحيفة «عاجل» ترصد في تقريرها التالي، استعدادات وزارتي التعليم والصحة للعام الداراسي الجديد، والبروتوكولات الصحية المزمع تطبيقها، فضلا عن الموانع والاستثناءات.

وزارة التعليم استبقت بداية العام الداراسي الجديد، بالإعلان عن الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هـ، والتي نصت على بدء الدراسة عن بُعد وحتى 30 أكتوبر 2021 أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

وقالت وزارة التعليم، إن طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية سيعودون إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، شريطة أن يكونوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

استعدادات التعليم

أعلنت «التعليم» استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف.

وأكدت توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة، وجاهزية منصتي «مدرستي» و«روضتي» وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

الوزارة نفذت أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم للتأكد من جاهزية المدارس، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال؛ بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكاناً ملائماً ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة، وضمان تحقيق جودة المنتجات التعليمية، وتحقيق معايير السلامة والصحة.

مناهج جديدة

يبدأ الطلبة الأحد، عاماً دراسياً استثنائياً في دراسة مناهج جديدة لسلاسل عالمية، بعد إعداد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً، وإنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية.

كما يتميز العام الدراسي الجديد، بدراسة أول فصل دراسي ضمن نظام الفصول الدراسية الثلاثة وفق الخطط والتقويم الدراسي الجديد الذي تطبقه وزارة التعليم ويتضمن 39 أسبوعاً دراسياً عبر ثلاثة فصول؛ لتعويض الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية أثناء الرحلة التعليمية، وإبقاء الطلبة في عمليات تعليم بنائي مستمر وفعّال لمعارفهم وصقل مهاراتهم مع تقليص الانقطاعات الطويلة، والتركيز على إعداد الطلبة في جميع المراحل التعليمية لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي، والربط بين المهارات والقدرات وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ضوابط عامة

وضعت وزارة التعليم حزمة من الضوابط العامة في العام الدراسي الجديد، وألزمت الطلبة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة، مع استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لاتحقق التباعد.

وألغت «التعليم» الاصطفاف الصباحي، وأوقفت العمل في المقاصف أو الكافتيريا، بالإضافة إلى التقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج لمنع التزاحم، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة، وأخيرًا السماح للطلبة باصطحاب الهواتف المحمولة.

ماذا يحدث حال الاشتباه بكورونا في المدرسة؟

قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، إن الوزارة حريصة على التحقق من تأمين رحلة تعليمية تتسم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ مؤكدة تطبيق الإجراءات قبل دخول الطالب إلى المدرسة بإبراز تطبيق توكلنا والتحقق من حصوله على جرعتين من اللقاح.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود اشتباه هناك غرف عزل جهزت لاستقبال الطلاب داخل المدرسة، مؤكدة أن وزارة التعليم تسعى لتطبيق استراتيجية وأنماط التعلم الإلكتروني الحديثة ومقررات الإلكترونية المعيارية.

وأكدت أن الوزارة قررت تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هناك لجاناً إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية التعليمية صحياً.

إجراءات التعليم، لم تكن بعيدة عن الصحة، حيث أكدت على التكامل والتنسيق مع والصحة لتطبيق البروتوكولات وتوفير اللقاحات.

إجراءات صحية

من جانبها، أكدت وزارة الصحة، ضرورة تطبيق 5 أشياء لتحقيق عودة دراسية آمنة، مشيرة إلى أنه يجب أخذ الجرعتين من لقاح كورونا، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الجسدي، وعدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.

التطعيم بلقاح كورونا

تعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 97% من سن 18-12 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إلا أن وزارة التعليم قالت إن 93% من الطلبة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المرور يستعد

من جانبه، أكد مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، جاهزية الإدارة العامة للمرور لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، في جميع مناطق المملكة.

وأوضح اللواء الجميعي أن ذلك يأتي تحقيقًا للسلامة المرورية، لتسهيل حركة السير على الطرق، مبينًا أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بداية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد المقبل، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

ونوه مدير عام المرور إلى أن الخطة المرورية مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي، وللجميع السلامة.

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