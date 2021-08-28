الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، عزم السعودية مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.

وقال الفالح في تصريحات لقناة «العربية»، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، إن أبرز الشراكات بين البلدين متركزة في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أن السعودية تعتزم توسيع التجارب السريرية للأدوية الجديدة، بالتعاون مع بريطانيا.

وأشار الفالح إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاع المالي، مؤكدًا أن الرياض تستهدف الوصول إلى الأسواق المجاورة لتصبح مركزًا ماليًا عالميًا.

وكشف الفالح عن عقده اجتماعات مع بنوك بريطانية وجهات حكومية لنقل تجربتهم المالية.

واختتم وزير الاستثمار، أمس زيارته للمملكة المتحدة، أجرى خلالها لقاءاتٍ مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى لقاءاتٍ مع عددٍ من رؤساء كبريات الشركات.

وتأتي زيارة وزير الاستثمار امتداداً لعدد من الزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة، الهادفة إلى تعريف الجانب البريطاني حول الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة.

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